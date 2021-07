Stiri pe aceeasi tema

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz a fost invinsa de cuplul Tim Puetz (Germania)/Michael Venus (Noua Zeelanda), cu 6-3, 6-7 (3), 10-8, duminica, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Hamburg (ATP), dotat cu premii totale de 1.030.900 de euro. Principalii favoriti…

- Horia Tecau (Romania) și Kevin Krawietz (Germania) au pierdut dramatic finala de la Hamburg! Cei doi tenismeni au revenit incredibil de la set și 1-5, dar au cedat in decisiv cu Tim Puetz/ Michael Venus (Germania/Noua Zeelanda), scor 3-6, 7-6, 8-10. Dupa ce au inceput slab finala de la turneul german,…

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat, sambata, in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Hamburg (ATP), dotat cu premii totale de 1.030.900 de euro, dupa victoria cu 6-3, 6-4 in fata cuplului Jamie Cerretani (SUA)/Hans Hach Verdugo (Mexic). …

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarba de la Halle (Germania), ATP 500, dotat cu premii totale de 1.318.605 euro, vineri, dupa ce i-au invins pe belgienii Sander Gille/Joran Vliegen, cu 7-6 (6), 7-5.

- Perechea romano-germana Horia Tecau/Kevin Krawietz s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP Masters 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 2.082.960 euro. Cei doi sportivi i-au invins, in optimi, pe britanicii Liam Broady/Andy Murray, cu 6-3, 6-4,…

- Perechea romano-germana Horia Tecau-Kevin Krawietz s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Barcelona, dupa ce s-a impus in sferturi, cu 6-4, 6-3, in fața australienilor John Peers și Luke Saville. In penultimul act, Tecau și partenerul sa de joc ii vor…