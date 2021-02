Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu horn a izbucnit in municipiul Reghin str. Marului. Intervin pentru stingere pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin. Ard depuneri pe interiorul coșului de fum, fara pericol de propagare, informeaza ISU Mureș. Incendiu pe strada Marului at Sursa articolului: Incendiu pe strada…

- Un baiat de 14 ani a cazut intr-un lac din localitatea Cipau, judetul Mures, si a intrat sub gheata, el fiind scos in stare de inconstienta. Pompierii mureseni au fost anuntati de faptul ca un minor a cazut intr-un lac din localitatea Cipau. La fata locului s-au deplasat pompierii militari de la Detasamentul…

- Un incendiu a izbucnit azi in jurul orelor 14 in localitatea Jacu din comuna Albești. Au intervenit pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș, venind in ajutorul celor de la Garda Miercurea Nirajului, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva I Incendiu la Jacu at Sursa articolului: Incendiu la Jacu…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 10.00, polițiștii au fost solicitați sa intervina la un eveniment rutier, produs pe DN 15, in localitatea Dumbravioara. Pompierii militari de la Detașamentul Targu Mureș au asigurat masurile de prevenirea și stingerea incendiilor. Din primele cercetari efectuate la…

- Pompierii militari de la Punctul de Lucru Deda au intervenit pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism in localitate. Din fericire incendiul nu s- a soldat cu victime și nci alte probleme deosebite nu au fost, informeaza ISU Mureș. Foto arhiva Incendiu autoturism la Deda…

- Pompierii militari au intervenit, miercuri seara, la un accident feroviar petrecut pe strada Nordului din localitatea Sangeorgiu de Mureș unde un autoturism a fost lovit de un tren de calatori. "In localitatea Sangeorgiu de Mureș, strada Nordului, trenul de calatori InterRegio 4511 a lovit un autoturism…

- Pompierii au fost solicitati pentru a asigura masurile in vederea prevenirii si stingerii incendiilor. Un accident rutier s a petrecut astazi la Ovidiu. Incidentul a avut loc pe strada Zorilor si a fost fara victime. In urma evenimentului, o teava de gaze s a fisurat, iar pompierii constanteni au fost…

- Pompierii de la Punctul de Lucru Deda au intervenit pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o afumatoare din localitate. Pe langa afumatoare ardea și o parte a magaziei de lemne, aproximativ 12mp. Incendiul a fost localizat și stins cu succes, informeaza ISU Mureș. Incendiu lichidat…