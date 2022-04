Teatrul pentru Copii si Tineret Calutul de Mare Constanta a publicat programul pentru 5 - 8 mai 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Manager fara binecuvantare politica Noul Planetariu va fi functional in acest sezon estival Patru delfini si trei lei de mare din Ucraina ar putea ajunge la Constanta O Gradina Botanica in adevaratul sens la Constanta Microrezervatia, noul Acvariu si Teatrul pentru copii Programul de Sarbatori la Complexul…

- Managementul de la Școala Populara de Arte Iași s. a transformat in prostituție artistica. Profesorii sunt harțuiți de directorul Vlad Baba și obligați sa presteze programe artistice in afara școlii. In acest sens, Costel Alexe a aprobat achiziția unui microbuz pentru deplasari, ceea ce contravine fișei…

- Targul Gradinarului 2022, la Alba Iulia: Programul evenimentului. Demonstrații de gradinarit, expoziții și ateliere pentru copii ”La inceputul fiecarei primaveri, Consiliul Judetean Alba impreuna cu Primaria Municipiului Alba Iulia, Grupurile de actiune locala Pe Mures si Pe Tarnave, Tara Secaselor…

- Potrivit ANSVSA, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat prezenta virusului gripei aviare la pasarile dintr-o exploatatie comerciala din localitatea Branistea, comuna Oinacu, din judetul Giurgiu. Ferma are un efectiv de aproximativ 33.000 de gaini ouatoare. Ca urmare, la nivel…

- In data de 18.03.2022, Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat prezenta virusului gripei aviare, la pasarile dintr o exploatatie comerciala din localitatea Branistea, comuna Oinacu din judetul Giurgiu.Ferma are un efectiv de aproximativ 33.000 de gaini ouatoare. Imediat, la…

- Teatrul independent timișorean „Basca” a pus in scena un spectacol de teatru cu copii surzi, „Puf Buf”, primul spectacol realizat cu copii fara auz, in cadrul proiectului „Dincolo de cuvinte”, care a presupus o munca de cateva luni, dusa la bun sfarșit cu multa pasiune, rabdare și perseverența. „Puf…

- Administratia functioneaza totusi cu personal incomplet, desi nu e organizat niciun concurs de ocupare a joburilor disponibile. Mai mult, banii sunt alocati pentru toate posturile, inclusiv cele vacante. Cine ridica totusi banii? Administratia judetului functioneaza cu doar 80- din posturile din organigrama…