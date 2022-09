Teatrul Național „Marin Sorescu” va participa cu două producții în Festivalul Național de Teatru Doua dintre producțiile Naționalului craiovean realizate in stagiunea trecuta au fost selecționate in FNT – Festivalul Național de Teatru. Ediția din acest an a festivalului, a XXXII-a, se va desfașura in perioada 5 – 13 noiembrie 2022 și va avea loc, ca de fiecare data, la București. Spectacolele care vor fi prezentate de catre Naționalul craiovean sunt caine cu om. caine fara om, regia Radu Afrim și OEDIP REGE, regia Declan Donnellan. caine cu om. caine fara om este cel de-al patrulea spectacol pe care Radu Afrim il monteaza la Naționalul craiovean, dupa Daca am gandi cu voce tare de Adnan Lugonic,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

