Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara 2024 inseamna un nou inceput. La mijlocul lunii februarie, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara deschidea Anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023 cu spectacolul Povestea acelor oameni care intr-o seara s-au adunat in jurul unei mese, creat in perspectiva unuia dintre…

- Teatrul Național din Timișoara inchide programul pe care l-a construit pentru anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023 cu o noua premiera. Spectacolul „Saptamana luminata” va avea loc sambata, 9 decembrie, de la ora 19, la Sala 2.

- Premiera la epilog. Teatrul Național din Timișoara invita publicul sambata, 9 decembrie 2023, de la ora 19, la Sala 2, la premiera cu care inchide programul pe care l-a construit pentru anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023: Saptamana luminata de Mihail Saulescu, spectacol semnat de regizorul…

- Teatrul Național din Timișoara invita publicul sambata, 9 decembrie 2023, de la ora 19, la Sala 2, la premiera cu care inchide programul pe care l-a construit pentru anul Capitalei Europene a Culturii – Timișoara 2023: Saptamana luminata de Mihail Saulescu, spectacol semnat de regizorul Ion-Ardeal Ieremia.…

- Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii a permis dezvoltarea unui numar mare de expoziții / teoretice cronologice tematice experimentale alternative / la care s-au adaugat cele mai diferite profiluri de curatori instituționali și independenți avand ca valori subiectivitatea și autonomia. Confortul,…

- In anul in care orașul poarta onorantul titlul de Capitala Europeana a Culturii, Timișoara se prezinta Vienei și Europei intr-o expoziție de fotografie ce surprinde momente – reper din aceasta perioada importanta pentru Romania. Timișoara este al doilea oraș al țarii care poarta acest titlu, iar oferta…

- Teatrul National din Timisoara se alatura, in anul Capitalei Europene a Culturii, in mod solidar, numeroaselor organisme cu profil educational si civic, precum si numeroaselor institutii de cultura din intreaga lume care sustin persoanele cu dislexie, iluminand in turcoaz fatada cladirii duminica, intre…

- Universitatea Politehnica Timișoara, unul dintre cei mai importanți susținatori ai programului „Timișoara 2023”, care și-a deschis spațiile pentru evenimente aflate la granița dintre știința și arta și care a lansat, la randul sau, o serie de proiecte in cadrul Capitalei Europene a Culturii, nu putea…