Teatrul Municipal Focșani: Data de 15 decembrie va fi ultima zi când se poate recupera contravaloarea biletelor Pandemia de COVID-19 „carantineaza‟ din nou sectorul cultural. Cu o rata de infectare de peste 3 la mia de locuitori, municipiul Focșani a intrat saptamana aceasta in scenariul roșu, iar una din masurile dispuse de autoitați este: „interzicerea activitații in cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte‟, interzicandu-se astfel evenimentele culturale pentru o perioada de […] Articolul Teatrul Municipal Focșani: Data de 15 decembrie va fi ultima zi cand se poate recupera contravaloarea biletelor apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa de Cultura din Odobești pregatește o noua ediție a Salonului de Grafica Satirica MILCOVERITAS. Titlul acestei ediții este unul de citit in cheie ironica „Pandemia salveaza Romania”, in sensul in care situația sanitara ne obliga sa ne spalam mai des pe maini (indirect crește consumul de sapun, detergenți,…

- Ieri, ora 06.00, am fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca pe DN 11 A, la intrarea in localitatea Adjudu Vechi a avut loc un eveniment rutier. Polițiștii s-au deplasat imediat la locul faptei unde au stabilit ca in timp ce se deplasa pe marginea parții carosabile, un barbat de 81 de ani, a […]…

- ACTIUNI DE INSTRUIRE ȘI VERIFICARE A CONDUCATORILOR DE AUTOVEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE ELEVI Polițiștii vranceni au organizat activitați de informare și instruire a conducatorilor de autovehicule destinate transportului de elevi, cu accent pe respectarea masurilor pentru prevenirea și combaterea…

- Punct de vedere Pandemia a dechis ușa claselor și i-a lasat pe parinți sa vada ce se intampla in timpul orelor. Va marturisesc ca am avut naivitatea sa cred ca, in școala romaneasca, lucrurile s-au schimbat și ca nu mai sunt ca in urma cu 20, 30 de ani. Am avut naivitatea sa cred ca […] Articolul VIDEO:…

- CFR Calatori va investi aproape 10 milioane de lei pentru achizitionarea unor terminale mobile pentru taxare, dotate cu imprimante, cu ajutorul carora vor putea fi vandute bilete in tren, iar posesorii de card TrenPlus vor putea acumula kilometri parcursi si vor putea beneficia de bonusuri si facilitati,…

- Direcția Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, incepand cu data de 01.10.2020, plațile aferente operațiunilor de inmatriculare și permise vor putea fi achitate, astfel: 1. Tarifele reprezentand contravaloarea certificatelor de inmatriculare, autorizațiilor de circulație…

- Consiliul de Administrație al FRH nu accepta ca jucatorii cu viza in procedura de obținere sa poata fi folosiți la primul turneu! Pandemia de Covid 19 a generat necazuri unul dupa altul sportului de performanța. Pentru ca vorbim despre handbal, voi releva doar faptul ca echipele au avut o foarte lunga…