- Cu prilejul Zilei Culturii Naționale, sarbatorita anual in data de 15 ianuarie, Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a conferit Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara o distincție importanta. Instituția culturala implinește anul acesta 70 de ani de activitate.

- Personalitati si institutii de cultura au fost decorate cu ocazia Zilei Culturii Nationale, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni. Printre cei distinsi se numara criticul de film Irina Margareta Nistor, realizatorul de televiziune Eugenia Voda, Muzeul Peles sau Teatrul National din Sibiu.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat o serie de decrete de decorare a unor personalitați și instituții de cultura, cu prilejul Zilei Culturii Naționale, a transmis vineri, 13 ianuarie Administrația Prezidențiala. „In semn de apreciere pentru excelența de care au dat dovada in intreaga lor…

- Presedintele Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a fost primita, sambata, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Citește și: Romanii cu pensii de peste 4.000 lei nu vor mai plati contribuții suplimentare la CAS Ursula von der Leyen participa la Palatul Cotroceni la ceremonia…

- Președintele partidului AUR, George Simion, organizeaza acum un protest in fața Ambasadei Austriei de la București, dupa ce Austria a votat contra aderarii Romaniei in Schengen. Simion a anunțat ca protestul va fi unul „pașnic, dar ferm”.UPDATE ora 18.20: Simpatizanții AUR au scandat impotriva PSD și…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit marți, 29 noiembrie 2022, la Palatul Cotroceni, pe Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, aflat in vizita in Romania, in contextul participarii la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor membre NATO și al aniversarii, anul acesta, a 25 de ani…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține marți, 22 noiembrie 2022, ora 17:20, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, a transmis Administrația Prezidențiala. LIVE AICI Știre in curs de actualizare.

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost primita, marti, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis. Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete. Maia Sandu urmeaza sa se intalneasca si cu premierul Nicolae Ciuca. Aflata in vizita la Bucuresti, ea a participat la Conferinta…