Teatrul buzoian, invitat cu robotul Ogmios la cel mai amplu festival de new media art din Romania

- „Ogmios e un robot teatral. El și-a inceput cariera in spectacolul , ale carui reprezentații s-au incheiat anul trecut. Dar lui Ogmios ii e dor de public. Așa ca a pregatit un scurt performance pentru copii și a decis sa se transforme in instalație interactiva in restul timpului. Il puteți intalni in…

- Buzoianca Marina Samoila este director executiv la societatea care deține site-urile desprevin.ro și winedeals.ro, precum și vinurile marca proprie „Primul”, „Vinuri de Festival” și „Nea Florica”. Ea a creat „Primul”, un vin cu care a obținut anul acesta argint la „Decanter World Wine Awards” (fiind…

- Rahitismul este o boala extrem de frecventa in Romania, iar, potrivit statisticilor, peste 70 la suta dintre copiii de pana in trei ani sufera de aceasta afecțiune, in forme mai ușoare sau mai severe. Poluarea tot mai accentuata a mediului, in special in orașe, lipsa expunerii la ultraviolete și alimentația…

- In urma cu o saptamana, premierul Marcel Ciolacu spunea ca scumpirile la carburanți din Romania nu sunt chiar atat de mari și, in plus, Romania are unul dintre cele mai mici prețuri din UE. HotNews.ro a corelat aceste date cu salariile medii din Uniunea Europeana și a rezultat ca, de fapt, ne permitem…

- Miercuri, 13 septembrie 2023, a fost Ziua pompierilor din Romania. Elevii claselor a IV-a de la Școala gimnaziala ,,Vasile Lucaciu,, Carei, alaturi de doamnele invațatoare Blideran Florica și Ham Ildiko, au avut parte de o activitate interactiva in Centrul de Informare și Documentare al școlii. S-a…

- In numai trei saptamani, intre 24 iulie și 14 august, prețul carburanților la pompa a crescut de la o zi la alta. In medie, in Romania benzina s-a scumpit (exprimat in euro) cu 5,15%, iar motorina cu 7,4%. In aceeași perioada, prețul mediu ponderat in UE a crescut cu 3,6% la benzina, iar la motorina…

- La inceputul anului, Liceul Meserii și Servicii din Buzau participa la Slanic Moldova, județul Bacau la o competiție de profesii dupa modelul Olimpiadelor pe meserii WorldSkills din Franța și din Belgia. Evenimentul reprezinta o premiera in Romania, in domeniul educațional fiind o competiție inclusa…

