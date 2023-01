Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman-Fried, supranumit ”SBF”, inculpat cu privire la frauda si asociere de raufacatori, a platit cautiunea in valoare de 250 de milioane de dolari si a iesit liber din tribunalul din Manhattan, vineri. WATCH: Sam Bankman-Fried departs courthouse in New York amidst a surging crowd of reporters…

- Parlamentul a ratificat acordul de grant in baza caruia Republica Moldova va beneficia de asistența nerambursabila in valoare de 43,76 de milioane de dolari pentru finanțarea necesitaților bugetului de stat, potrivit Radiomoldova . Acordul de grant Fondul fiduciar multidonator pentru cofinanțarea Programului…

- "Avatar: The Way of Water" a obtinut 17 milioane de dolari din incasarile la casele de bilete dupa prima zi pe marile ecrane din Statele Unite si Canada, a anuntat distribuitorul peliculei, compania Walt Disney, transmite vineri Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunța trimiterea pe banca acuzaților a cinci membri ai grupului infracțional reținut pentru contrabanda cu 33 automobile furate din Uniunea Europeana. Reținerea acestora a fost anunțata in iunie 2021, urmare a investigațiilor…

- Proprietarii de sali sint disperați sa primeasca o veste buna, vinzarile de bilete fiind slabe chiar dupa ieșirea din pandemie. In acest context sumbru, Black Panther Wakanda Forever pare sa fie salvarea, transmite cinemagia.ro Black Panther: Wakanda Forever, al studiourilor Marvel, a dominat box-office-ul…

- Nicoleta Luciu este casatorita cu un prosper om de afaceri, Zsolt Csergo, care nu a fost insa niciodata interesat de lumina reflectoarelor. Discret din fire, soțul actriței s-a concentrat pe afacerile sale fara sa iși doreasca sa iasa in evidența. Iata cu ce se ocupa și ce avere are, de fapt!

- Compania a raportat o pierdere pe actiune de 61 de centi, peste cea de 22 de centi asteptata de analisti, potrivit datelor firmei Refinitiv. Veniturile de 8,34 miliarde dolari sunt peste asteptarile analistilor, de8,12 miliarde de dolari Uber a raportat o pierdere neta de 1,2 miliarde de dolari pentru…

- Un barbat din China a caștigat 30,6 milioane de dolari la loto și cand a ridicat premiul s-a deghizat in personaj de desene animate, un pui, ca sa nu-l recunoasca soția și copilul.Barbatul spune ca a ridicat premiul deghizat pentru ca soția și copilul sau sa devina ”aroganți” și ”leneși”.„Nu…