Stiri pe aceeasi tema

- Moartea violenta a unui șofer roman de TIR, ucis intr-o parcare din Franța in urma cu doua saptamani, a provocat un val de indignare in toata Europa. Peste 18.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer autoritaților masuri de protecție pentru transportatori.

- S-au implinit 200 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu, ocazie cu care Inaltpreasfințitul Parinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Targoviștei, a dat un mesaj in care a prezentat chipul luminos al personalitatii romanesti, conform basilica.ro Tudor Vladimirescu era hirotonit in treapta…

- Adrian, nepotul lui Nelu Ploieșteanu, s-a declarat revoltat in urma informațiilor aparute in spațiul public, dupa decesul bunicului sau. Iata ce a declarat tanarul in ziua in care artistul este condus pe ultimul drum.

- Bogdan Caraușu, președintele Asociației ”Scut botoșanean”, a participat la protestele organizate in municipiul Botoșani in primele doua zile ale saptamanii, in același timp cu numeroase alte orașe din țara.

- Unul dintre barbații care ar fost luat in toamna de pe strada, de mai mulți agenți din Capitala și dus la marginea orașului, unde ar fi fost batut cu cruzime și umilit a fost gasit mort in locuința unui cunoscut, informeaza STIRILE PROTV. Moartea barbatului de 39 de ani este considerata suspecta.…

- Cazul polițiștilor bucureșteni acuzați de tortura ia o intorsatura neașteptata. Unul dintre barbații care ar fost luat in toamna de pe strada, de mai mulți agenți din Capitala și dus la marginea orașului, unde ar fi fost batut cu cruzime și umilit a fost gasit mort in locuința unui cunoscut. Moartea…

- 22.719 de morți inregistrați pana acum. Ni se spune ca decesul a fost provocat de virusul Covid. Cum s-a stabilit asta din moment ce nu s-a efectuat nicio autopsie? Morți de Covid e una, morți cu Covid este cu totul altceva. Bineințeles ca pentru toate aceste victime nu raspunde nimeni. Au fost puse…

- Handbalistele de la Borussia Dortmund au refuzat sa se deplaseze la Nancy pentru a disputa optimile de finala din Liga Campionilor, vineri si duminica, impotriva echipei Metz, din cauza infectarilor cu noul coronavirus din lotul gruparii franceze, informeaza AFP, preluata de Agerpres.