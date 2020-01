Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit va fi "mereu binevenit" in Uniunea Europeana, a scris vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans intr-o scrisoare de dragoste publicata joi, cu mai bine de o luna inaintea Brexitului, prevazut pentru 31 ianuarie, informeaza AFP citat de Agerpres.Citește și: FOTO Elena…

- Regatul Unit va fi "mereu binevenit" in Uniunea Europeana, a scris vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans intr-o scrisoare de dragoste publicata joi, cu mai bine de o luna inaintea Brexitului, prevazut pentru 31 ianuarie, informeaza AFP. "Ca sa fiu sincer, m-a durut mult atunci…

- Controlul asupra propriilor reguli de comerț exterior, legislație și sistemul de imigratie sunt cele trei puncte principale ale primului-ministru britanic, Boris Johnson, atunci când vorbește despre propunerea sa legata de brexit.Potrivit conservatorilor, daca partidul va obtine majoritatea…

- Exista un singur motiv pentru care alegerile de astazi au loc: Brexit. Șase saptamâni mai târziu, alegerile din 2019 sunt tot niște alegeri despre Brexit. Poate ca tu ai vrea sa fie despre alte lucruri. Poate ca ești satul și iritat de toata cearta despre Brexit. Toate acestea nu sunt însa…

- Noul președinte al Consiliului European, fostul prim-ministru belgian Charles Michel, va reprezenta interesele britanice la summitul de joi și vineri, a anunțat un purtator de cuvânt britanic la Bruxelles, potrivit Le Vif, citat de Rador.Summitul va începe în ziua scrutinului din…

- Eurofobul Nigel Farage a anunțat luni ca partidul lui renunța sa prezinte candidați în peste 300 de circumscripții deținute de conservatori la legislativele din 12 decembrie din Regatul Unit, pentru a evita sa divizeze tabara favorabila Brexit. Cu ocazia unei deplasari la Hartlepool (nord-est),…

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…

- Parlamentul European a adoptat marti mai multe masuri de urgenta în cazul în care Uniunea Europeana si Regatul Unit s-ar desparti fara un acord negociat ("no deal"). Una dintre ele prelungeste - incertitudinea obliga - planul de urgenta adoptat în aprilie, care garanteaza…