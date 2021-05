Te vaccinezi și câștigi o mașină Dacia Logan! Grupul de firme Soceram – Cemrom organizeaza maratonul privat de vaccinare pentru prevenirea infectiei SARS-COV 2. Evenimentul va avea loc in localitatea Doicesti, jud. Dambovita, in perioada 5-6 iunie/26-27 iunie rapel, intre orele 8.00 – 20.00, la Casa de Cultura-Colonie. Actiunea este una inedita, fiind implicate si premii, in cadrul unei tombole organizate cu aceasta ocazie. In urma administrarii vaccinului, persoanele se vor putea inscrie la tombola ce va cuprinde urmatoarele premii: Premiul cel mare – 1 Dacia Logan 20 Smart TV Samsung 20 combine frigorifice Arctic. *extragerea premiilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

