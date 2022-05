Stiri pe aceeasi tema

- Orasul de importanta strategica Severodonetk, situat in estul Ucrainei, a fost bombardat din mai multe directii in cursul noptii, insa rusii nu au reusit sa patrunda in oras, a comunicat duminica biroul presedintelui Volodimir Zelenski.

- Cel putin 12 persoane au fost ucise si alte 40 au fost ranite joi in bombardamente ruse intense asupra orasului Severodonetk, in estul Ucrainei, deja aproape incercuit de fortele Moscovei, a anuntat guvernatorul regional, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Severodonetk, unul din orasele importante din Donbas aflat inca sub control ucrainean, este "incercuit aproape in totalitate" de fortele ruse si separatistii prorusi din Donbas, care incearca sa preia controlul total, a transmis vineri primarul localitatii, Oleksandr Striuk, potrivit AFP. Fii…

- ​Cel puțin șase civili au fost uciși și alți 15 raniți joi intr-un bombardament al forțelor ruse la un oficiu poștal din Harkiv, in nord-estul Ucrainei, in timp ce oamenii stateau la coada in apropiere pentru ajutor umanitar, a declarat guvernatorul regional pe Telegram, informeaza Hotnews . „Conform…

- Aeroportul din orasul Vinnita, din centrul Ucrainei, a fost bombardat, duminica, de avioane militare rusesti, susține primarul localitatii Kordelivka, aflata la mica distanta de aeroport. Asupra aeroportului, care se afla in imediata apropiere a unei unitati militare, au fost lansate opt bombe.“Undeva…

- Un tanar, de 25 de ani, din Ucraina, a ajuns cu rani impușcate la Spitalul din Sighetul Marmației, informeaza Antena3 . El era din Turkmenistan și lucra ca și taximetrist in Kiev. La sfarșitul saptamanii trecute, a fost impuscat in braț și in picior, in timp ce era in mașina sa. In apropiere de Kiev,…

- Imaginile din satelit realizate luni au aratat ca fortele terestre ruse au continuat sa se apropie de capitala Ucrainei cu un convoi militar care se intindea pe o lungime de 27 de kilometri, a declarat o companie privata din SUA, relateaza Reuters. Potrivit Maxar Technologies Inc, convoiul de la marginea…