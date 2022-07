Stiri pe aceeasi tema

- Transformarile din Finala Te cunosc de Undeva! nu au fost deloc ușoare, iar la machiaj au fost surprinse reacțiile sincere ale tuturor! De cand au primit tema transformarilor, concurenții au știut ca va fi o mare provocare pentru ei!

- Concurenții au reușit sa faca publicul sa vibreze pe energia puternica a show-ului! Oamenii de acasa au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire pentru semifinala, la machiaj și costume pentru gala din 2 iulie 2022.

- In aceste momente, doar doua ediții ne mai despart de a afla marele caștigator al sezonului 17 al emisiunii Te cunosc de Undeva. Reporterii emisiunii Xtra Night Show au fost in culise chiar in timpul filmarilor pentru marea finala. Inc cabina de machiaj, forfota și haosul sunt la ordinea zilei.

- Concurenții au reușit sa faca publicul sa vibreze pe energia puternica a show-ului! Oamenii de acasa au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 25 iunie 2022.

- Transformarile din cea de-a șaptea gala de la Te cunosc de Undeva! Nu au fost deloc ușoare, iar la machiaj au fost surprinse reacțiile sincere ale tuturor! De cand au primit de la ruleta tema transformarilor, concurenții au știut ca va fi o mare provocare pentru ei!

- Transformarile din cea de-a șasea gala de la Te cunosc de Undeva! Nu au fost deloc ușoare, iar la machiaj au fost surprinse reacțiile sincere ale tuturor! De cand au primit de la ruleta tema transformarilor, concurenții au știut ca va fi o mare provocare pentru ei!

- Ruleta le-a adus concurenților personaje pe cat de frumoase, pe atat de emoționante și carismatice, care au creat duete posibile doar pe scena Te cunosc de undeva!, insa in spatele performanței se afla multe ore de lucru atat la machiaj, cat și repetiții nesfarșite.

- Telespectatorii au ocazia sa vada in videoclipurile din acest articol cum a aratat procesul de pregatire, la machiaj și costume pentru gala din 21 mai 2022. In fiecare sambata seara, prezentatorii show-ului Te cunosc de Undeva! invita telespectatorii in culisele emisiunii.