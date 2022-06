Stiri pe aceeasi tema

- Ana si Monica Odagiu au interpretat El Chombo, cu celebra melodie Dame tu Cosita. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șasea ediție a sezonului 17. Cele doua surori au facut un show incredibil! Prin ce provocari au trecut: "Am plans cand am vazut ce s-a…

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, le-a adus surorilor Odagiu una dintre cele mai neasteptate trasnformari , El Chombo – Dame tu Cosita. Celebra broscuta ce a facut inconjurul pamantului in anul 2018 le-a dat mari batai de cap Anei si Monicai,…

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au caștigat a patra gala Te cunosc de Undeva! din 28 mai 2022. Artiștii au interpretat Cher, cu celebra melodie "If I Could Turn Back Time". Cum arata clasamentul celei de-a cincea gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!

- Emi și Cuza au caștigat a patra gala Te cunosc de Undeva! din 21 mai 2022. Artiștii i-au interpretat pe Sting și Stevie Wonder, cu celebra melodie "Fragile". Cum arata clasamentul celei de-a patra gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!

- Jazzy Jo si Zarug au caștigat a treia gala! Artiștii i-au interpretat pe Dua Lipa și Elton John, cu celebra melodie Cold Heart. Cum arata clasamentul celei de-a treia gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!

- Ediția a doua a show-ului care atrage toate privirile, Te Cunosc de Undeva, a fost plina de momente impresionante, care de care mai frumoase și mai grele. Pe cat de palpitante și frumoase au fost transformarile, pe atat de dificila a fost și jurizarea concurenților din aceasta seara. Iata cine a acumulat…

- Formația suedeza Rednex i-a ajutat pe Emi și Cuza sa caștige a doua ediție din sezonul 17 Te cunosc de Undeva! Iata momentul spectaculos care i-a dus in varful clasamentului și a impresionat jurații. Cei doi artiști ai divertismentului și parodiei au cantat "Cotton Eye Joe".

- Prima ediție a show-ului Te cunosc de undeva a ajuns la final, iar aceasta și-a desemnat și caștigatorii. Cei doi concurenți au avut de intrepret un personaj complex, iar jurații au acordat punctajul maxim pentru aceștia.