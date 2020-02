Stiri pe aceeasi tema

- Taylor Swift a lansat joi videoclipul piesei „The Man”, al patrulea single de pe albumul „Lover” aparut anul trecut, iar in doua ore el a fost vizionat de peste jumatate de milion de utilizatori YouTube.Swfit este cea care a regizat videoclipul in care isi imagineaza cum ar fi daca ar fi barbat.…

- O apariție fresh pe piața muzicala din Romania, Sabrina lanseaza single-ul „Fluturi” la doar 16 ani. Piesa este produsa de baieții de la Dreamerz (Cortes și Kastha) și beneficiaza și de un videoclip colorat regizat de Criss Blaziny. „Dupa ce am participat la foarte multe festivaluri și concursuri muzicale…

- Cantareata americana Billie Eilish a lansat piesa "No Time To Die", tema celui de-al 25-lea film din seria "James Bond". Noul cantec al artistei in varsta de 18 ani, marea castigatoare a Premiilor Grammy de anul acesta, este o balada.

- Premierul Ludovic Orban anunta ca Programul Rabla va continua in acest an si ca va avea loc ”cel mai probabil in luna martie” pentru a incuraja producatorii autohtoni de automobile care asigura o mare parte din exporturile Romaniei. Primul ministru Ludovic Orban a declarat ca Programul Rabla…

- Industria producatoare de tigarete electronice din China a disponibilizat aproximativ 50.000 de angajati, echivalentul a 10% din forta de munca, incepand din luna octombrie si pana acum, dupa ce inasprirea legislatiei in SUA si China a afectat acest sector odata infloritor,

- De ce brokerii de credite caștiga tot mai mult teren? Potrivit celei mai recente estimari a Asociației Romane a Brokerilor de Credite (ARBC), volumul total al pieței de brokeraj credite va depași anul acesta 2 miliarde lei. De ce au inceput romanii sa aiba mai multa incredere in consilierea oferita…

- Cat Music stabileste un nou record si atinge pragul de 6 milioane de abonati si aproape 6 miliarde de vizualizari pe YouTube, lucru care confirma pozitia casei de discuri ca cel mai de succes label din industria muzicala din Romania. Odata cu aceasta performanta, Cat Music implica activ fanii in procesul…