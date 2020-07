Cantareata americana Taylor Swift a anuntat joi ca va lansa la miezul noptii (ora 4:00 GMT) un nou album, intitulat ''folklore'', al optulea material discografic de studio al artistei, informeaza AFP. Albumul va contine 16 titluri, in timp ce editia in format fizic ''de lux'' va include o piesa suplimentara, ''the lakes'', a dezvaluit artista pe contul sau de Instagram. ''Cea mai mare parte a lucrurilor pe care le-am programat pentru aceasta vara nu au avut loc, dar sunt cateva pe care nu le-am prevazut si care au devenit realitate'',…