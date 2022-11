Stiri pe aceeasi tema

- Tenismenul american Taylor Fritz s-a calificat in semifinalele Turneului Campionilor, la Torino, dupa ce s-a impus in al treilea meci din Grupa Verde, in fata canadianului Felix Auger-Aliassime, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Taylor Fritz și Felix Auger Aliassime au oferit un meci spectaculos, duelul dintre cei doi fiind unul de aproape trei ore. Americanul a avut in cele din urma caștig de cauza, iar in semifinalele Turneului Campionilor va da peste Novak Djokovic.

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, castigatorul Turneului Campionilor in 2020 si finalist la editia de anul trecut, a fost eliminat miercuri in faza grupelor competitiei de final de sezon din circuitul ATP, care are loc la Torino (Italia), dupa ce a fost invins in trei seturi, 6-3, 6-7 (11/13), 7-6…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul 8 mondial, s-a calificat miercuri in semifinalele Turneului Campionilor dupa ce l-a invins pe rusul Andrei Rublev (7 ATP) cu 6-4, 6-1, obtinand a doua sa victorie in doua seturi in tot atatea meciuri, informeaza AFP, citeaza Agerpres.

- Tenismanul rus Andrei Rublev (7 ATP) l-a invins luni, in trei seturi, 6-7 (7/9), 6-3, 7-6 (9/7), pe compatriotul sau, Daniil Medvedev (5 ATP), in primul meci al Grupei Rosii din cadrul Turneului Campionilor. Rublev s-a impus dupa o partida care a durat doua ore si 35 de minute si in care s-a reusit…

- Felix Auger Aliassime (cap de serie numarul 3) a oferit surpriza zilei la ATP Basel (turneu de categorie „500”), sportivul din Canada reușind sa-l invinga destul de clar pe Carlos Alcaraz, liderul mondial.