- Dispeceratele firmelor de taximetre din Iasi au avut cereri pentru transport in Germania, Italia sau Bulgaria. Cei care raman cheltuiesc banii pe chirii care sunt in jur de 1.000 de euro pentru trei luni. Un copil inscris la gradinita sau scoala privata inseamna peste 200 de euro pe luna. Serviciile…

- Mai mulți taximetriști din Spania s-au organizat pentru a face o evacuare in masa a refugiaților ucraineni ajunși in Polonia, dar care voiau sa mearga mai departe, in Vest. Taximetriștii au condus peste 3.300 de kilometri pentru a duce ajutoare și a se intoarce cu 140 de ucraineni la Madrid, transmite…

- In Romania si implicit in judetul Iasi, numarul de noi cazuri COVID 19 raportate este in scadere. Ridicarea tuturor restrictiilor, incepand cu 8 martie, a fost una strict politica si fara prea multe explicatii. Stadioanele si-au deschis din nou portile, s-au organizat concerte cu participarea a zeci…

- Ucraina este in razboi total iar pe tot teritoriul țarii a fost instaurata starea de urgența. Foarte mulți ucraineni fug din calea razboiului.Barbații iși trimit copiii și soțiile peste granița și spera ca razboiul sa se opreasca.Oamenii iși iau din case și apartamente lucrurile esențiale, animalele…

- Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca pachetul de sancțiuni ”robust și cuprinzator” care ar putea fi impus in cazul Moscovei vizeaza și gazoductul Nord Stream 2, care ajunge din Rusia direct in Germania, pe sub Marea Baltica, ocolind Ucraina, relateaza Reuters , citand publicațiile…

- Experții științifici se tem ca raspandirea antiștiinței va distruge civilizația occidentala, in timp ce scepticii COVID sunt inspaimantați de o dictatura care ii pandește și in care libertațile sunt sacrificate masurilor de asistența medicala. Care este adevarul? Și cum ne schimba criza de sanatate…

- Un protest al pacienților, care cer includerea unor medicamente inovative pe lista de medicamente compensate, este in aceasta dupa-amiaza, intre orele 16 și 18, in fața Palatului Vicoria.Protestul a fost inițiat de pacienții diagnosticați cu fibroza chistica (mucoviscidoza) din Romania, care solicita…