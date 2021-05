Stiri pe aceeasi tema

- Tentativa de omor pe strada Hameiului din cartierul Manaștur. Un barbat și-a lovit colegul cu un topor in cap. Victima dormea in momentul atacului. Agresorul a fost violent și cu restul colegilor, cațiva barbați. Miercuri dimineața, in jurul orei 05:30, s-a dat alarma. Pe strada Hameiului din cartierul…

- Un barbat din București, care a condus beat, a lovit 12 mașini parcate pe o strada din Brașov. Polițiștii au constatat ca nici nu avea permis de conducere, așa ca i-au intocmit dosar penal. Barbatul in varsta de 31 ani, din București, conducea pe strada Nucului din Brașov și, la un moment dat, a pierdut...…

- Un baiat de 16 ani a trecut prin clipe de groaza, dupa ce a fost luat pe sus de pe strada de mai mulți indivizi, aruncat in portbagajul unei mașini, dus pe un camp și batut, ca sa dea detalii despre un furt despre care el spune ca nu il comisese. Ulterior, a fost dus la Poliție și obligat sa semneze…

- Un barbat a fost gasit in stare de inconstienta si hipotermie, luni dimineata, sub un pod din Parcul "Sub Arini", ulterior fiind transportat la Spitalul Judetean, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. "Urmare a unui apel venit pe numarul unic de urgenta 112, ISU…

- Barbatul care, la sfarsitul saptamanii trecute, a lovit zece masini parcate pe o strada din municipiul Constanta a fost retinut pentru 24 de ore, el avand o alcoolemie de 2,04 mg/l. Totodata, el nu avea permis de conducere, informeaza News.ro. Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Constanta,…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit, vineri, in cooperare cu SVSU Sancel, pentru acordarea primului ajutor și descarcerare, la un accident rutier produs pe raza localitații Sancel. Este vorba despre un TIR incarcat cu ovine, care a intrat in gardul unei școli. Șoferul mașini a fost scos din cabina…

- Unui barbat i s-ar fi facut rau astazi, 11 februarie, pierzandu-și cunoștința a cazut la pamant. Incidentul a avut loc in jurul orei 15:15, pe strada București din Capitala. Barbatul a fost observat de carabinierii care se aflau in serviciul de protecție a unui obiectiv diplomatic situat pe aceeași…

- Imagini cu puternic impact emoțional. Un șofer beat de 42 de ani din Moscova a spulberat pe zebra doua tinere de 21 și 22 de ani. O victima a decedat la spital, iar a doua este internata in secția de reanimare.