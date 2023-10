Stiri pe aceeasi tema

- Taxele de licentiere si de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc din Romania vor fi majorate ceea ce va avea o influenta pozitiva asupra cresterii veniturilor colectate la bugetul de stat de pana la 40%, potrivit unui proiect de Ordonanta de Urgenta privind privind organizarea si exploatarea…

- Taxele, tarifele si redeventele din domeniul petrolier si minier urmeaza a fi indexate anual cu rata inflatiei aferente anului anterior platii acestora, conform unui proiect de Ordonanta de Guvern publicat, marti seara, pe site-ul Ministerului Finantelor, conform agerpres.ro. “Cu privire la dispozitiile…

- Taxele, tarifele si redeventele din domeniul petrolier si minier urmeaza a fi indexate anual cu rata inflatiei aferente anului anterior platii acestora, conform unui proiect de Ordonanta de Guvern publicat, marti seara, pe site-ul Ministerului Finantelor.

- Cresc taxele de licențiere și de autorizare in domeniul jocurilor de noroc, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența. Iar, acestea nu sunt insa singurele modificari pe care le prevede actul normativ anunțat de premierul Marccel Ciolacu și care ar trebui sa fie adoptat in ședința de Guvern din aceasta…

- Un grup de angajați ai ANAF au postat o scrisoare de protest prin care atrag atenția ca, noile corecții fiscale pregatite de guvern le vor diminua veniturile cu 800 de lei. Un grup de funcționari publici din aparatul central al ANAF protesteaza vineri, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului…

- George Lupu (www.b1tv.ro) Premierul Marcel Ciolacu a laudat la inceputul ședinței de Guvern de joi Ordonanța privind plafonarea adaosului comercial. Acesta a precizat ca masura a dus la scaderea prețurilor la unele produse de baza cu 30%-40%: „La 10 zile dupa intrarea in vigoare a ordonanței privind…

- Economia ar putea incetini, iar prețurile ar putea exploda, asta in cazul in care coaliția PSD - PNL va adopta masurile fiscale de austeritate. Și plafonarea adaosului pentru produsele de baza ar putea sa duca la scumpiri, mai avertizeaza experții.Reacția BNR vine in contextul masurilor avute in vedere…

- Romania este printre țarile din Uniunea Europeana cu cea mai mare rata a scumpirilor! Suntem pe locul 5 la inflație, potrivit Eurostat.EVOLUȚIA RATEI INFLAȚIEI DE LA INCEPUTUL ANULUIrata inflației ianuarie 2023 - 15,1%rata inflației februarie 2023 - 15,5%rata inflației martie 2023 - 14,5%rata inflației…