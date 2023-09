Stiri pe aceeasi tema

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), care a dat in judecata Guvernul Romaniei solicitand simplificarea procedurilor și eliminarea taxelor inutile percepute de Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM), iși va pleda cauza la primul termen al procesului, in…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Curții de Conturi sa ne comunice rapoartele intocmite in urma controalelor efectuate la CNAIR privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru drumuri și poduri, responsabilii pentru risipa banului public pe studii…

- Aceasta este ciorba romaneasca de care vorbește toata lumea. A devenit marca inregistrata la nivel internațional, in urma demersurilor facute la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM). Daca nu ai incercat-o pana acum, trebuie neaparat sa o guști. Iata despre ce este vorba! Ciorba ciocaneșteana…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat, din nou, Guvernului Romaniei sa prioritizeze rezolvarea uneia dintre problemele grave, neimplementarea la timp a directivelor europene. Demersurile FACIAS in acest sens au inceput in urma cu mai bine de…

- Cum folosește Guvernul metoda ”baloanelor de incercare” pentru a testa reacția romanilor la introducerea unor taxe suplimentare Taxele suplimentare pregatite de Guvern mediului privat pentru a reduce deficitul de 37 de miliarde de lei/ 7,5 miliarde de euro, risca sa sufoce activitatea antreprenorilor…

- Intr-un context in care majoritatea bucureștenilor se confrunta cu servicii de termoficare insuficiente, Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a decis sa se angajeze intr-o lupta juridica impotriva Primariei Capitalei și Termoenergetica. Mai mult, ofera sprijin…

- Bianca Dragușanu a devernit marca inregistrata. Brandul sau vestimentar, BB by Bianca Dragușanu a fost inregistrat la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci și identifica articole vestimentare și accesorii. La 41 de ani, ispititoarea diva este convinsa ca duce viața unei femei de succes și are propriile…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a luat act cu stupefacție de cazul incredibil al persoanelor cu dizabilitați ținuți in azile in condiții de lagar de concentrare, batuți, nemancați și umiliți de doua grupari infracționale, in complicitate cu instituții publice…