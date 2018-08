Ordonanta guvernului introduce o taxa surpriza, inexistenta in alte state membre UE, denumita total neinspirat «Contributia pentru Economie Circulara». Se transmite astfel un mesaj negativ asupra conceptului de Economie Circulara ca fiind generator de taxe si impozite suplimentare pentru romani“, subliniaza Coalitia. Costurile suplimentare, cauzate de aceasta lege, „se vor regasi inevitabil in pretul de vanzare al produselor ambalate, fiind platite in cele din urma de catre cetatean", avertizeaza organizatia. Una dintre principalele noutati pe care aceasta ordonanta le aduce legislatiei actuale…