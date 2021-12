Stiri pe aceeasi tema

- Taxa de solidaritate, pregatita de coaliția de guvernare formata din PNL – PSD – UDMR, ar lovi, daca va fi introdusa, in multinaționale și in companii precum Rompetrol, OMV Petrom, Automobile Dacia, Ford Romania, Lidl, Kaufland, Carrefour și Dedeman, a informat profit.ro . Iar statul va incasa peste…

- Program și orar Lidl de 1 decembrie. Cum funcționeaza supermarket-ul de Ziua Romaniei. Afla chiar acum ce programe eu magazinele de 1 decembrie și de Sfantul Andrei. Magazinele din Romania au fost puse in situații fara precedent in ultimul an, in contextul in care autoritațile au impus mai multe reguli…

- Ce ilegalitate comit mulți dintre clienții supermarket-urilor mari din țara? Puțini sunt atenți la acest detaliu. Dupa ce vei afla, nu vei mai proceda așa. Ce nu trebuie sa mai faci in magazine? Clienții Lidl, Kaufland, Cora sau Carrefour comit o ilegalitate fara sa iși dea seama Criza sanitara a schimbat…

- “Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania – AMRCR – solicita autoritatilor responsabile si competente, eliminarea restrictiilor impuse de ultimele reglementari, in legatura cu accesul populatiei in magazine – care comercializeaza instalatii si echipamente de incalzire, de electricitate, sanitare…

- Echipe ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov au efectuat controale in magazine ale retailerilor Penny, Carrefour, Kaufland, Auchan și Cora, pentru verificarea corelatiei dintre denumire si compozitie a oțetului existent pe piața.

- ANPC anunța ca a descoperit 11.500 de litri de oțet falsificat in magazine ale marilor lanțuri de retaileri Penny, Carrefour, Kaufland, Auchan și Cora din București și Ilfov. Conform ANPC , echipe ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov au facut controale…

- Echipe ale Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) București-Ilfov, au realizat o serie controale in magazine ale marilor lanțuri de retaileri Penny, Carrefour, Kaufland, Auchan și Cora, care au avut ca tema verificarea corelatiei dintre denumire si compozitie a oțetului existent…

- Pretul benzinei premium a depasit 7 lei pe litru la pompa, cu 40% mai mult decat anul trecut, cand un litru de carburant costa sub 5 lei, potrivit datelor din Monitorul Preturilor la carburanti, aplicatie lansata de Consiliul Concurentei in urma cu doi ani, analizate de AGERPRES. Astfel, cele mai mari…