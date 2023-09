Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat, joi, ca a fost creat contul in care dezvoltatorii imobiliari care nu fac toate locurile de parcare impuse pot plati o taxa de 10.000 de euro pentru fiecare loc de parcare nerealizat. In sedinta Consiliului General al Capitalei de joi, consilierul…

- Piața de terenuri din București a continuat sa fie activa in ultimele 12 luni, din perspectiva achizițiilor realizate de dezvoltatorii de proiecte imobiliare – ansambluri rezidențiale, spații industriale și de retail, atenția acestora fiind in special pentru fostele platforme industriale aflate in interiorul…

- Muncitorii erau angajați ai firmelor omului de afaceri Dorinel Umbrarescu și lucrau in trei schimburi pentru a grabi lucrarile de contruscție la Autostrada A7 care va lega Moldova de București, relateaza publicația locala ZiaruldeVrancea.Explozia a avut loc in jurul orei 1.30 cand un utilaj de sapat…

- „Ministrul Educației, Doamna Ligia Deca, va participa luni, 11 septembrie, alaturi de Președintele Romaniei, E.S. Domnul Klaus Werner Iohannis, la Festivitatea de deschidere a noului an școlar (2023-2024), organizata la Școala Gimnaziala Nr. 162, sector 1, București. Evenimentul va incepe la ora 10:00”,…

- Vorbim despre o sedinta extrem de importanta care are loc, luni dimineata, la sediul Prefecturii Capitalei, in timpul careia vor fi stabilite cum vor fi formate echipele de control ce vor urma sa se deplaseze in Bucuresti pentru a efectua controalele anuntate de premierul Marcel Ciolacu in weekend,…

- Romania este o țara cu o istorie de mii de ani, cu frumoase tradiții și obiceiuri, peisaje incantatoare care starnesc invidia strainilor, precum și cu o cultura și gastronomie bogate. Este o țara unde influențele estice și vestice se imbina armonios pentru a crea unicitate și originalitate. Multe dintre…

- Tot mai multe zboruri au intarzieri din cauza crizei de personal din marile aeroporturi, dar și a unor probleme cu care se confrunta companiilor aeriene, relateaza Ziare.com.Spre exemplu, 13 zboruri erau anunțate cu intarzieri, numai in prima parte a zilei de duminica, pe aeroportul Interna'ional "Henri…

- Alte doua societati comerciale din Bucuresti vor presta anul acesta servicii de promovare in mass media nationala si online, respectiv servicii artistice tip concert pentru Asociatia Organizatia de Management al Destinatiei Mamaia Constanta Tot pe data de 1 iulie a.c., OMD Mamaia Constanta a achizitionat…