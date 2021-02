Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2020 a fost unul in care restricțiile impuse pentru a combate raspandirea noului coronavirus au facut ca ritmul de creștere al comerțului online sa fie mai mare decat cel inregistrat in perioada pre-pandemica. Antonio Eram, CEO&Fondator al NETOPIA Payments, a vorbit in cadrul unui interviu…

- De la debutul pandemiei, 1.2 miliarde de elevi din peste 180 de țari au fost afectați de inchiderea școlilor și, implicit, de trecerea acestora in sistem online sau hibrid. In afara lipsei de echipament pentru desfașurarea orelor la distanța, elevii și cadrele didactice trebuie sa fie pregatiți pentru…

- ANAF a anulat in mod automat datoriile unor romani, la inceputul acestui an. Conform legii, s-a efectuat stergerea datoriilor pentru toate persoanele care aveau dari catre stat, la finalul lui 2020, mai mici de 40 de lei. Potrivit Codului de Procedura Fiscala sunt anulate „creantele fiscale restante…

- Raportul de control a fost finalizat la data de 23 decembrie 2020. ”Principalele concluzii ale actiunii de control au evidentiat urmatoarele aspecte: Aspecte privind respectarea prevederilor legale si a normelor interne privind organizarea si functionarea entitatii. Potrivit dispozitiilor art. 8 alin.…

- Adoptarea rapida a tehnologiilor educaționale, schimbarea obiceiurilor de petrecere a “timpului de ecran”, diversificarea accelerata a tipurilor de plartforme digitale folosite de cei mici se numara printre principalele tendințe privind tehnologiile pentru copii, potrivit unei analize de final de an…

- Fraudele reprezinta cea mai mare provocare pentru instituțiile din industria financiara și pentru clienții lor, ce au ca rezultat pierderi imense in fiecare an. Cardul de credit este cel mai frecvent tip de produs financiar fraudat. Majoritatea fraudelor au loc in randul persoanelor fizice, insa uneori…

- Deputații PSRM au reiterat sprijinul pentru proiectele principalelor legi bugetar-fiscale ale țarii. Fracțiunea parlamentara a socialiștilor a discutat aceasta tema, precum și alte subiecte de actualitate, la ședința de astazi, cu participarea președintelui țarii, Igor Dodon. PSRM a decis sa susțina…

- ​Modificari fiscale masive decise în Parlament ● Ținta ascunsa printre rânduri în Programul de guvernare PNL. Sunt luate în colimator veniturile IT-iștilor și ale lucratorilor din construcții ● Ce masuri iau magazinele pentru un al doilea lockdown ● Daca ministrul economiei stie…