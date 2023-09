Stiri pe aceeasi tema

- Control operativ al inspectorilor de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș la restaurantul Taverna Racilor din Iulius Town Timișoara. Restaurantul a fost inchis temporar din cauza neregulilor gasite. A incasat și o amenda de 15.000 de lei.

- Cunoscutul local ”Taverna Racilor” din Herastrau a fost inchis de catre inspectorii de la Protecția Consumatorului din București Ilfov. Paul Nicolau ”Pescobar”, șeful rețelei ”Taverna Racilor” amenința ca va merge la Parchetul General: „Nu ma mai șantajați!”.„Am un mesaj pentru toata lumea: Nu voi…

- Pescobar, cunoscut și sub numele de „Taverna Racilor,” este in centrul atenției pentru motive care au starnit indignare și dezgust in randul consumatorilor din Herastrau. Acesta a reușit sa stranga sume uluitoare, caștigand 10.000 de euro pe zi din afacerea sa cu alimente. Cu toate acestea, profitul…

- Restaurantul lui Paul Nicolau, cunoscut ca „Pescobar”, situat in parcul Herastrau din București, a fost inchis de ANPC, dupa ce inspectorii de la Protecția Consumatorului au gasit mai multe nereguli. Restaurantul Taverna Racilor din Herastrau a fost inchis. Protecția Consumatorului cere Primariei…

- ANPC a propus spre inchidere celebrul restaurant din Herastrau “Taverna Racilor.” Localul aparține lui Paul Nicolau, cunoscut sub numele de “Pescobar.” Restaurantul Taverna Racilor Herastrau se confrunta cu posibilitatea de a fi inchis temporar, cu o perioada de pana la 12 luni, in urma unor controale…

- Primaria Timisoara a anuntat ca lucrarile in zona Piața Consiliul Europei avanseaza și urmeaza sa fie așternut stratul de legatura. Astfel, pana maine, 12 august, la ora 5, traficul rutier va fi inchis pe Calea Aradului, intersecție cu Calea Circumvalațiunii și cu Piața Consiliul Europei. E inchisa…

- Primaria Timișoara a anunțat ca Intersecția dintre bulevardul Take Ionescu și strada Dimitrie Gusti, langa sediul IPJ Timiș, va fi inchisa de azi, 4 august 2023, ora 18:00, pana maine, 5 august 2023, ora 09:00. „Inchiderea completa a acestei intersecții este necesara pentru realizarea lucrarilor la…

- Primaria Timișoara anunța inchiderea temporara a circulației rutiere, la intersecția dintre bulevardul Take Ionescu și strada Dimitrie Gusti. Restricțiile se impun vineri seara și sambata dimineața. Intersecția dintre bulevardul Take Ionescu și strada Dimitrie Gusti va fi inchisa, de azi, 4 august 2023,…