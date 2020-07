Taverna Kalinka – paradisul amatorilor de mâncare turcească autentică Taverna Ceahlau, din Durau, care a intrat in peisajul stațiunii acum 5 ani, are faima de loc in care ”se mananca bine”. Deopotriva, turiști și localnici ii trec pragul și o recomanda ca pe un restaurant sigur și unic, pentru ca nicaieri in alta parte nu se poate manca șașlac, dar nici pizza ca la Taverna. De saptamana aceasta, Taverna Ceahlau are o ”sora” in Poiana Teiului, exact langa sediul primariei: Taverna Kalinka. Spre deosebire de restaurantul din Stațiunea Durau, unde lucreaza bucatari din Republica Moldova, la Kalinka gatește un turc veritabil – Hamit Demir, un maestru al mancarurilor… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

