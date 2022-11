Tavan prăbușit oeste clienți într-un restaurant din Brăila La un restaurant din municipiul Braila s-a prabușit tavanul fals din rigips (pe aproximativ 300 mp) și a cazut peste mese. Din primele informații, in restaurant se aflau aproximativ 100 de persoane. A fost activat Planul ROȘU de intervenție. De asemenea, a fost activata grupa operativa la nivelul ISU Braila. La fața locului s-a deplasat și inspectorul șef al ISU Braila. La fața locului s-au deplasat 14 mașini de intervenție. Trei persoane au primit ingrijiri medicale (2 cu traumatism cranio-cerebral minor și un atac de panica) de catre echipajele SAJ), dar care nu au necesitat transportul la… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

