Tatuaje funerare, din cenuşa unei persoane dragi! Dupa ce si-a pierdut mama, Scout Frank, din Statele Unite, si-a dorit sa tina amintirea acesteia cat mai aproape, asa ca, pentru a-i plange pierderea, a decis s-o pastreze sub piele, incorporandu-i cenusa in tusul folosit la noul ei tatuaj, a relatat AFP, preluata de Agerpres. Tanara de 30 de ani, coplesita de emotie, a adus cutia de lemn cu ramasitele mamei sale incinerate la studioul care ofera aceasta tehnica speciala, din Oceanside, California. “Ea era deja parte din mine, dar acum va face cu adevarat parte din mine pentru totdeauna si va putea sa ma insoteasca in aventurile mele”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- O noua tehnica a facut celebru un studiou de tatuaje din SUA. Este vorba despre tatuajele funerare, care incorporeaza cenusa unei persoane dragi.Cunoscuta pentru tatuajele sale realizate, punct cu punct, manual, nu cu ajutorul unui aparat de tatuat, Kat Dukes a devenit specialista in acest tip de…

- Artista, care conduce studioul Steel Honey, a inceput sa exploreze aceasta tehnica in urma cu trei ani si jumatate, cand unul dintre clientii sai a vrut sa ii aduca un omagiu deosebit cainelui sau decedat.Procedura, pe care nu o cunostea, s-a dovedit a fi „foarte simpla", potrivit spuselor sale. „Tot…

