Tatonări diplomatice înaintea summitului Biden-Putin Rusia spera sa imbunatateasca relațiile profund afectate cu SUA in timpul summitului Putin-Biden, care va avea loc la Geneva, in aceasta luna. Declarația a fost facuta de liderul rus. De cealalta parte, Washingtonul ar vrea relații mai predictibile cu Moscova. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

