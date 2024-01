Stiri pe aceeasi tema

- Eva Maruța, fiica Andrei și a lui Catalin Maruța a aparut in rol principal in „Tati part-time”, cea mai noua producție cinematografica romaneasca. Deși mulți s-au bucurat de succesul celei mici, nu avea cum sa nu existe și comentarii negative la adresa fetiței Andrei și a lui Catalin Maruța, unele dintre…

- Andra și Catalin Maruța și-au aparat fiica dupa criticile aduse pentru rolul din filmul ”Tati Part-Time”.Filmul „Tati Part-Time” a ajuns pe primul loc in Box Office-ul romanesc, la cateva zile de la lansare. In pelicula romaneasca joaca, de altfel, Eva Maruța, fiica in varsta de 8 ani a lui Catalin…

- Ce incasari a avut filmul Tati Part-Time in prima saptamana la cinema La doar 8 ani, Eva Maruța , fiica Andrei și a lui Catalin Maruța, joaca rolul principal intr-un nou film romanesc. Nu singura, ci alaturi de actorul Alex Bogdan. Filmarile s-au desfașurat in toamna, iar pelicula s-a lansat pe 2 ianuarie…

- Cand se lanseaza filmul cu Eva Maruța Eva, fiica Andrei și a lui Catalin Maruța, a facut primii pași in cariera de actrița. La doar 8 ani, aceasta joaca rolul principal in noua comedie romaneasca „Tati part-time”, alaturi de Alex Bogdan. Scenariul este scris de BRomania și Letiția Roșculeț. Filmarile…

- La primul meci in Giulești dupa eliminarea din grupele Cupei Romaniei, Rapid a bifat un record negativ: cea mai mica audiența pe noul stadion. Suparați dupa 0-0 cu CFR Cluj, suporterii Rapidului i-au criticat pe jucatori, scandand: „Rușine sa va fie!” și „Peluza noastra nu tolereaza mercenarii!”. Rapid…

- „De ce scriu astia pe pereti?”, primul documentar despre fenomenul street art si graffiti in Romania, scris si regizat de Alin Boeru, produs si distribuit de Wearebasca, a pornit in turneu prin tara. Filmul este debutul in lungmetraj al regizorului si reuneste peste 40 de grafferi si street artisti…

- Filmul de actiune „The Marvels”, regizat de Nia DaCosta, cu Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani, Samuel L. Jackson in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, cu incasari de 798.067 de lei, potrivit news.ro.Dupa ce puterile lor se impletesc in urma…

- Noul film cu supereroi „The Marvels” a urcat in fruntea box-office-ului nord-american, in prima saptamana de prezenta in cinematografe, insa a obtinut incasari de doar 47 de milioane de dolari, conform estimarilor date publicitatii duminica de firma specializata Exhibitor Relations, transmite AFP. „Aceasta…