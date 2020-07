Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti, la Parlament, ca pacientii COVID-19 vor fi evaluati in primele 48 de ore, iar cei asimptomatici, dupa maximum 48 de ore, pot merge in izolare la domiciliu pana la 14 zile. el a spus ca minorii ai caror parinți sunt internați din cauza infectarii cu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, marți seara, ca pacienții infectați cu coronavirus asimptomatici vor trebui sa stea in spital 48 de ore, timp in care li se vor face mai multe analize. La final, ei vor merge acasa, dar trebuie sa stea in izolare 14 zile. In schimb, cei simptomatici trebuie…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat miercuri, la Constanta, ca pacientilor cu Covid-19 care refuza spitalizarea si sunt in izolare la domiciliu, in conditiile in care in prezent internarea nu mai poate fi impusa, trebuie sa li se acorde concediu medical de catre medicul de familie care gestioneaza…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, spune ca pacienții COVID externați pe propria raspundere, care respecta izolarea la domiciliu, au dreptul la concediu medical. Ei trebuie sa se adreseze medicului de familie.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru a prezentat, luni, proiectul de lege care va permite internarea bolnavilor de COVID-19, precum si instituirea carantinei si izolarii la domiciliu, in urma deciziei CCR, care declarase neconstitutionale aceste masuri luate de Executiv. "Suntem intr-o evalare a cazurilor…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna astazi, 23 iunie 2020, un ordin de ministru prin care pacientii COVID-19 asimptomatici vor putea sta in izolare acasa, dar nu inainte de a fi spitalizați. Nelu Tataru a explicat faptul ca simptomele de COVID-19 pot aparea si in a cincea zi de…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca va semna marti un ordin de ministru prin care pacientii Covid-19 asimptomatici vor fi izolati acasa, insa doar dupa 10 zile de spitalizare.

- Acesta a adaugat ca centrele de carantina au fost instituite in special pentru persoanele care nu aveau condiții de autoizolare la domiciliu. „Urmaream acest lucru inca de acum patru saptamani in contextul in care creștea numarul de cazuri. Gandind ca atunci cand avem (n.r. o ocupare de) 40-50% la nivelul…