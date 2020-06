Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma ca este posibil ca starea de alerta sa ramana in vigoare si dupa 15 iunie, tinand cont de evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive privind prevenirea raspandirii coronaviursului. “Din 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, este inca reticent cu privire la eliminarea perioadei de izolare, incepand cu 15 iunie, pentru romanii care se vor intoarce din vacanțele petrecute in Grecia și Bulgaria.„Gandiți-va, daca este acest risc, ce vor face cei care se vor intoarce in Romania, care…

- Premierul Ludovic Orban a declarat in deschiderea ședinței ca, odata cu adoptarea Hotararii de Guvern instituita deja prin hotararea CNSU, Romania trece la ”stare de alerta maxima”. ″Pentru a avea complet toate procedurile legale puse la punct si respectate, am luat Hotararea nr. 25 a Comitetului National…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, joi seara, instituirea starii de alerta la nivel national, din data de 15 mai, pentru o perioada de 30 de zile, in urma hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU),potrivit Agerpres. El a precizat ca regulile de desfasurare a…

- O serie de masuri și interdicții sunt prevazute in noua hotarare a Comitetului Național pentru Situații de Urgența care reglementeaza starea de alerta. Starea de alerta a fost instituita in Romania incepand de vineri, 15 mai și este valabila pe o perioada de 30 de zile. Hotararea nu prevede insa amenzi…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, la Digi24, dupa decizia CCR privind amenzile din timpul starii de urgenta, ca s-a gasit solutia legala astfel incat dupa 15 mai sa fie date sanctiuni daca se incalca deciziile din Starea de Alerta "Toate regulile vor avea si variante de…

- "Este un ritm care se mentine de o saptamana. (...) Mizam in continuare pe aceeasi respectare a distantarii sociale, dar mai ales a regulilor de igiena. Ritmul pe care il avem in acest moment este un ritm stabil, dar trebuie sa urmarim focarele care se nasc in acest moment. (...) Ramane ca evaluarea…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, la 30 aprilie 2020, in timpul unei vizite la Botosani, ca actuala stare de urgenta ar putea fi inlocuita, dupa 15 mai, cu o stare de alerta. El a precizat ca o astfel de masura este necesara pentru a permite autoritatilor sa adopte restrictii, daca lucrurile…