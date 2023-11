Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care i-a dat foc matușii sale in scara unui bloc din sectorul 6 al Capitalei a pregatit crima in amanunt. Suspectul, in varsta de 33 de ani, a cumparat mai intai 5 litri de benzina de la o stație de carburant, au anunțat procurorii care ancheteaza teribila fapta.

- Barbatul care si-a incendiat matusa in scara unui bloc din Sectorul 6 al Capitalei și-a premeditat fapta, acuza procurorii. A cumparat benzina aruncata pe femeie chiar inainte sa mearga la ea acasa.

- „S-a intamplat de sute de ori. Funcționarul care s-a dus sa faca documentul de recepție s-a facut ca nu vede ca lipsesc locuri de parcare”, spune primarul Capitalei despre complexul Regie Residence din Grozavești.O investigație Libertatea a semnalat in 20 septembrie absența a peste 100 de locuri de…

- Cu siguranța ai crezut ca le-ai incercat pe toate cand vine vorba de mancaruri inedite, dar iata ca orașul nostru aduce o surpriza culinara ce merita incercata: supa crema de mici. Acest preparat inedit, creat din trei ingrediente simple – mici pasați, cartofi prajiți și lapte de vaca, a devenit un…

- Fenomenul soferilor periculosi ia amploare, mai ales in Bucuresti. Polițiști din cadrul Brigazii Rutiere au oprit, in trafic, un puști in varsta de 16 ani din București care conducea mașina drogat și fara permis. Tanarul se afla la volanul mașinii pe o strada din Sectorul 5 al Capitalei. Era drogat…

- Informații noi ies la iveala in cazul tragediei de la balastiera din comuna Zabrani. Patronul balastierei unde un tanar care se afla cu skijet-ul a murit decapitat a declarat ca erau puse indicatoare ce avertizau ca accesul este interzis.