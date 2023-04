Stiri pe aceeasi tema

- RC Gura Humorului a invins-o pe CSM Bucovina Suceava cu scorul de 32-15, duminica, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a Ligii Nationale de Rugby, in Grupa a 3-a, potrivit Agerpres.Gazdele au obtinut victoria dupa ce au marcat cinci eseuri. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

SCM USV Timisoara a invins-o pe CS Dinamo Bucuresti cu scorul de 22-3, sambata, pe teren propriu, in in prima etapa a Ligii Nationale de Rugby, potrivit Agerpres.Banatenii au marcat trei eseuri in acest meci.

CS Rapid Bucuresti a fost invinsa acasa de CSO Voluntari, cu scorul de 90-86 (14-16, 26-26, 26-20, 24-24), marti seara, intr-un meci din Grupa 1-10 a Ligii Nationale de baschet masculin, etapa a 24-a.Rapid a condus cu 84-83 cand mai erau 68 de secunde, dar ilfovenii au marcat sapte puncte consecutive…

CS Dinamo Bucuresti a invins-o fara probleme pe CSM Focsani 2007, cu scorul de 35-26 (15-12), duminica, in deplasare, intr-un meci din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal masculin, potrivit Agerpres.

Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a invins formatia de pe locul 2 in Liga Nationala, Gloria Bistrita, scor 31-30 (19-14), in primul meci din etapa a XVII-a a Ligii Nationale.

CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe nou-promovata CSM Oradea cu scorul de 38-28 (17-12), marti seara, in deplasare, intr-un meci in devans din etapa a 20-a a Ligii Nationale de handbal masculin.

CS Rapid Bucuresti a invins-o pe HC Dunarea Braila cu scorul de 37-29 (16-16), miercuri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii Nationale de handbal feminin, informeaza Agerpres.

ACS U-Banca Transilvania Cluj-Napoca si CSM CSU Oradea, liderii celor doua conferinte ale Ligii Nationale de baschet masculin, au obtinut victorii, sambata, in etapa a 14-a.