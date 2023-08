Tatăl Robertei, fata ucisă. Cu cine mă lupt eu?! Sunt toți mână în mână Și-a inmormantat fata, dar acum se teme. Tatal studentei, Roberta, care a fost ucisa de șoferul drogat nu are incredere in oamenii legii și spune ca nu se simte ca ar fi aparat el sau familia lui. Ca și cum durerea prin care trece nu ar fi suficienta, familia Pascu este acum incercata de teama. Teama de viitor intr-o țara unde, spune el, nu se simte protejat și unde mafia are legaturi stranse cu poliția. Mai spune ca lupta, dar ca lupta pe care o duce crede ca e in zadar. Se gandește sa paraseasca Romania impreuna cu familia. Mai are o fiica pe care o vrea in siguranța. Nu vrea sa o piarda și… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

