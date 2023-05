Tatăl răpitor din Chiajna, reţinut pentru 24 de ore! Tatal din comuna Chiajna care și-a sechestrat fetița de cinci ani, joi seara, a fost reținut de poliție pentru 24 de ore pentru lipsire de libertate, violența in familie și amenințare. Barbatul este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lipsire de libertate, amenințare și violența in familie. Fetita, salvata, dupa 28 ore Fetita in varsta […] The post Tatal rapitor din Chiajna, retinut pentru 24 de ore! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

