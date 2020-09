Tatăl fetei agresate de colege: „Au amenințat-o cu moartea. Îi este în continuare frică” Ies la iveala noi detalii cu privire la cazul fetiței din Tirgu Jiu agresate de patru adolescente. Se pare ca parinții nu au știut nimic despre calvarul prin care a trecut fata lor deoarece aceasta nu le-a povestit ca a fost agresata. Parinții fetei au aflat de ingrozitorul incident de la polițiștii care au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit marturisirilor facute de tatal minorei, fata inca se afla in stare de șoc și refuza sa vorbeasca foarte mult despre cele intamplate. Citește gratuit ediția de septembrie a revistei Unica. O gasești AICI „Au amenințat-o ca daca spune ceva o bat pana o… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

