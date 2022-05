Tatăl care și-a înecat copiii în Siret e cercetat pentru omor calificat Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau a deschis un dosar penal in rem pentru infractiunea de omor calificat, in cazul celor doi copii care ar fi fost inecati de tatal lor, duminica, in raul Siret. „Prin ordonanta procurorului s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de omor calificat, in forma violentei in familie. Concluziile preliminare medico-legale au stabilit ca decesul celor doua victime s-a produs prin inec in apa. Cercetarile penale continua in vederea depistarii si prinderii autorului, dar si pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

