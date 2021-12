Stiri pe aceeasi tema

- Fost primar al comunei argesene Albestii de Arges si tatal cunoscutei cantarete Sandra N., Ion Naftanaila a fost condamnat la finalul saptamanii trecute la patru ani de inchisoare cu executare de catre magistratii Curtii de Apel Pitesti, sentinta fiind definitiva.

- Tragedie fara margini Marea Britanie! Tanarul in varsta de 27 de ani și-a omorat iubita, dupa ce ar fi mancat pentru prima data o prajitura ce conținea cannabis Barbatul și-ar fi ucis partenera de viața cu 30 de lovituri de cuțit. Acesta și-a recunoscut vinovația in instanța și a fost condamnat la opt…

- Episodul bahic care l-a avut drept protagonist pe primarul de la acea vreme (14 martie 2019) al comunei Parța, Mihai Petricaș, i-a adus acestuia o condamnare penala. Luni, 22 noiembrie, Judecatoria Timișoara l-a condamnat...

- La data de 14 noiembrie 2021, in jurul orei 20.00, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș au depistat un barbat, de 54 de ani, din Sebeș, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 1, pe raza municipiului Sebeș, fiind sub influența bauturilor alcoolice.In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Un șofer roman de TIR a fost prins in timp ce se cintea de ziua lui cu bauturi alcoolice la volan. Polițiștii au ramas uimiți cand au descopeit ce se afla in cabina barbatului. Acesta a fost oprit in Zona Libera Braila, atunci cand era la volan și conducea spre ieșire.

- Condamnat inițial la 13 de ani de inchisoare de instanța de fond, autorul omorului unui barbat din satul Gangura raionul Ialoveni, iși va petrece urmatorii 17 ani dupa gratii, dupa ce procurorii au facut apel, nefiind de acord cu pedeapsa stabilita de prima instanța.

- Un tanar de 24 de ani a fost oprit de polițiștii din Gherla, in timp ce se deplasa cu un autovehicul pe raza localitații Borșa. S-a intamplat pe 23 octombrie, in jurul orei 20.30. La testarea cu aparatul etilotest, acesta a indicat o valoare de 0,24 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferul s-a ales…

- Un tanar bistrițean s-a urcat la volan deși consumase alcool. Mama sa a incercat sa-l opreasca, dar nu a reușit. A plecat și a facut accident. A fost condamnat la inchisoare cu suspendare. ”Nu merita sa te expui” a povestit Dani. Luna mai, 2019! ”Dani” consumase alcool, dar cu toate astea a decis sa…