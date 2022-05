Stiri pe aceeasi tema

- Condamnare definitiva pentru trei barbați din Odobești, dupa o talharie de unde au plecat cu 3.000 de lei și dupa un furt eșuat. Doi dintre barbați, in varsta acum de 20 de ani, abia fusesera puși in libertate cu aproximativ o luna inainte de fapta de talharie, fapta la care au fost instigați de cel…

- Un barbat din Marașești a fost condamnat la inchisoare cu suspendare, fiind totodata obligat și sa presteze cateva zeci de zile de munca in folosul comunitații, in urma unui incident pe care l-a avut chiar cu soția sa. Din ce s-a stabilit in timpul anchetei, deși soția sa obținuse un ordin de protecție,…

- Aflat de cațiva ani intr-un penitenciar din Romania pentru a ispași o pedeapsa primita in Italia, un focșanean de 54 de ani a apelat la instanța pentru a-i fi revizuita sentința primita in statul vecin. Printre altele, acesta solicita ca instanța sa ia in considerare sa ii scada pedeapsa de la 12 ani…

- O japoneza care a fost recunoscuta oficial drept decana de varsta a omenirii, a murit la 19 aprilie la varsta de 119 ani, au anuntat luni autoritatile locale din departamentul nipon Fukuoka (sud-vestul Japoniei), transmite AFP. Kane Tanaka s-a nascut la 2 ianuarie 1903 in departamentul Fukuoka, in acelasi…

- La o masuța de lucru, pe un fundal sonor care te duce cu gandul la vara, Irina Gheoș lucreaza cu atenție. Și-a propus sa realizeze o cutie pentru depozitarea bijuteriilor folosind tehnica șervețelului. Ii place sa vina la sala de terapie a Centrului de timp familial „Sfanta Maria‟ Golești pentru ca…

- Doi barbați din Campuri, tata și fiu, au fost trimiși in judecata impreuna intr-un dosar in care sunt acuzați ca l-au batut pe un localnic. Incidentul a avut loc in decembrie 2021, intr-un bar din comuna, in rechizitoriu reținandu-se ca cei doi au tulburat ordinea și liniștea publica – dat fiind ca…