- Ieri, s-a inregistrat un scandal de proporții in AUR, intre Claudiu Tarziu și George Simion, desfașurat in public. Cei doi sunt copreședinți. Simion i-a mulțumit cavalerește fratelui de leaderhip. In replica, Tarziu s-a aratat jignit doar ca celalalt lider ar fi putut gandi ca ar putea fi tradator.…

- Fost ministru al Finanțelor și al Fondurilor Europene in mai multe guverne social-democrate, Eugen Orlando Teodorovici, ex-senator PSD de Buzau in legislatura 2012-2016, a participat, marți, alaturi de copreședinții Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion și Claudiu Tarziu, la o dezbatere organizata…

- Premierul Ciuca a transmis joi ca Guvernul respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor, dupa ce AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din România. Premierul Nicolae Ciuca considera de neacceptat ca în spațiul…

- AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din Romania. Demersul este asumat fara rezerve de copreședinții Alianței, Claudiu Tarziu și George Simion. Postarea este un indemn de a face colectiv o lista neagra a publicațiilor considerate toxice de propaganda…

- George Simion, copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor, a fost stropit cu cerneala pe obraz de unul dintre participantii la manifestarile organizate de formatiunea politica, luni, in Piata Unirii din Iasi.

- Co-fondatorul Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, a publicat, marți seara, o inregistrare video din Ocna Mureș, ”acasa la Rareș Bogdan”, dupa cum se numește filmul postat pe Facebook. Bogdan este a treia figura publica ”vizitata” de Simion, dupa ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (in…

- Senatorul aflat in postura de co-președinte al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) a ținut sa faca publica o situație cu care s-a confruntat in dimineața zilei de miercuri. Cand, din cate a anunțat Claudiu Tarziu prin intermediul unei postari pe pagina personala de Facebook, s-a trezit la ușa casei,…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) mulțumește participanților la protestul de astazi din fața Parlamentului și iși exprima speranța ca politicienii au ințeles semnalul puternic transmis de societatea civila in legatura cu introducerea certificatului verde la locul de munca. „Protestul a fost un succes,…