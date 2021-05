Târziu: AUR va depune în Parlament o lege anti pașaport de vaccinare Copresedintele AUR, Claudiu Târziu a declarat, miercuri, ca parlamentarii AUR lucreaza la un proiect legislativ care sa sanționeze orice discriminare pe motive medicale. Acesta a subliniat ca partidul sau se va opune "categoric" pasaportului de vaccinare si oricarei alte forme de conditionare a accesului în spatii publice si a calatoriilor.

"Respingem ideea de a fi discriminati pe motive medicale si nu numai ca respingem, lucram la un proiect de lege pe care speram sa-l putem trece prin Parlament, prin care sa interzicem orice discriminare pe temei medical, discriminare… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

