Stiri pe aceeasi tema

- Accident spectaculos in raionul Hincesti. Un camion s-a rasturnat, aseara, langa satul Buteni.Din cauza cetii, vehicolul nu a a facut fata intr-o curba si s-a inversat. Soferul a declarat ca accidentul s-a produs din cauza ca marfa ar fi fost incarcata necorespunzator.

- Un barbat de 31 de ani a murit, marți seara, intr-un accident produs pe un drum județean din Dolj. Potrivit polițiștilor, mașina condusa de acesta s-a rasturnat la marginea drumului, din cauza vitezei, iar șoferul a fost proiectat in afara autoturismului, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mai ceva…

- Doi soferi s-au ales cu masinile avariate si cu amenda de la politie dupa ce „si-au dat ghiont" pe strada. Tamponarea a avut loc ieri, pe Bulevardul Independentei, in jurul orei 12.40, atunci cand soferul unui Renault si al unei Toyota s-au ciocnit in mijlocul strazii, iar cea din urma s-a rasturnat.…

- In aceasta dimineața,in localitatea Lucieni, acoperișul unei case a luat foc. Cauza provocarii evenimentului nu a fost inca stabilita. Din Post-ul Acoperiș cuprins de flacari in Lucieni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Șoferul care a lovit un baiat la Poiana și care a parasit locul accidentului a fost gasit de catre polițiști. Post-ul POIANA: Șoferul care a fugit de la locul accidentului a fost reținut apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pe DN 65/E 574, km 82, Pitesti – Slatina, in localitatea Optasi, a avut loc in urma cu putin timp un eveniment rutier. Un barbat, de 57 de ani, din Slatina, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule, nu ar fi adaptat viteza intr-o curba la dreapta. Soferul nu mai controlat directia si s-a […]

- Un TIR incarcat cu bere s-a rasturnat in localitatea Calimanești, județul Valcea. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție, camionul s-a rasturnat peste o conducta de gaze, dar aceasta nu a fost fisurata. Exista insa scurgeri de carburant in urma accidentului, iar traficul…

- Peste 180 de porci au murit duminica dupa-amiaza in nord-estul Frantei, dupa ce camionul care ii transporta spre abator s-a rasturnat intr-o intersecție. Vehiculul, care transporta 205 porci, s-a rasturnat la un sens giratoriu din Etain, la aproximativ 50 de kilometri de orasul Metz, potrivit timesofmalta.com.…