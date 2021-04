Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia a prins compania aeriana de stat cu o flota supradimensionata. 29 de avioane poarta, in prezent, insemnele TAROM, in condițiile in care in perioada 2017-2020 in flota companiei au intrat mai multe aeronave Boeing și ATR, iar șefii transportatorului aerian nu au reușit sa scape de cele vechi.

- Cand a inceput Pandemia COVID-19, testele RT-PCR au fost primele dezvoltate și desfașurate pe scara larga. In continuare raman instrumentul principal utilizat pentru diagnostic. In timp ce testele antigenice sunt de asemenea utilizate și dezvoltate, acestea nu sunt inca disponibile pe scara larga și…

- Compania TAROM ar putea reveni pe profit, conform planului de restructurare, in anii 2024 – 2025, a anuntat, luni seara, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „TAROM a primit ajutor de salvare anul trecut, acel ajutor fie ar trebui returnat, dar nu are de unde sa returneze si ar insemna falimentul…

- O trusa cu ajutorul careia se detecteaza daca o suprafața, precum clanțe, robinete, mese sau tastaturi, este infectata cu coronavirus a fost creata de un producator japonez de echipamente de precizie, care a inceput de luni și comercializarea primelor astfel de kituri.

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti anunta ca cele doua aeroporturi ale Capitalei au inregistrat anul trecut un trafic aerian de peste 4,46 milioane de pasageri, in scadere cu 69,7% fata de 2019, informeaza Agerpres . Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti a inregistrat 4.456.577 pasageri,…

- O aeronava Tarom cu 183 de pasageri la bord, care efectua o cursa București-Madrid, a aterizat de urgența, joi, la Timișoara, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau. Aceasta a fost preluata de o ambulanța și este suspecta de Covid-19. UPDATE. Pasagera este considerata pozitiva, dupa trei teste rapide

- Datele actualizate ale raportului Media Fact Book, realizat de agenția Initiative, estimeaza ca piața de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, pana la valoarea de 467 milioane de euro. In 2021, este așteptata o revenire de 4%, pana la valoarea de 485 milioane de euro, susținuta in mod special…