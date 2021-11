Un proiect de lege care permite TAROM SA sa primeasca un ajutor de stat pentru achiziția de aeronave a trecut in aceasta saptamana, de Senat. Inițiativa era necesara in contextul in care, prin planul de restructurare, compania și-a propus achiziționarea de aeronave noi Boeing 737 MAX cu livrare in anul 2023, pentru care are nevoie de surse de finanțare pe termen scurt, pentru plata avansurilor. Conform expunerii de motive, inițiativa legislativa se impune in contextul in care situația financiara a TAROM s-a deteriorat constant, in perioada 2016-2020, atat la nivelul rezultatului din exploatare,…