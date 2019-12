Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor anunța ca managementul Companiei Tarom a semnat contractul de leasing pentru achiziția unui numar de noua avioane noi - ATR 72-600, cu 72 locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale (interne și externe) și vor inlocui ATR-urile pe care compania le

- Companiile de transport aerian din Uniunea Europeana aveau in anul 2017 o flota compusa din 6.711 avioane utilizate pentru transportul de pasageri sau marfa, aproape o cincime din aceasta flota (1.312 avioane sau...

- MinistrulApararii, Nicolae Ciuca, spune ca a facut economii la bugetulapararii și nici nu se poate pune problema creșterii deficituluidupa ce Guvernul a decis achiziția de cinci avioane F16 și alteechipamente militare.Bugetul MApN este de 20.590.658 mii lei și respecta cota de 2%din PIB, potrivit prevederilor…

- Președintele țarii, Igor Dodon, a declarat dupa ieșirea din secția de votare ca in Chișinau viitorul primar trebuie ales nu in baza opțiunii geopolitice și a emoțiilor, ci a rațiunii. Șeful statului susține ca in ultimii ani alegatorii din Chișinau nu voteaza in cadrul scrutinului la funcția de primar…

- Ministerul Agriculturii din Etiopia (MoA) a anuntat marti ca a dispus utilizarea unor avioane pentru a combate o invazie de lacuste ce afecteaza regiuni intinse din estul si nordul acestei tari africane, informeaza Xinhua, citeza Agerpres.

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a exercitat dreptul la vot. Maia Sandu a declarat ca iși dorește sa vada la șefia Capitalei o persoana responsabila și curajoasa. „Ca sa consolidam puterea binelui, ca sa consolidam lupta impotriva corupției, este important sa mergeți la vot…

- Mihai Mitoșeru și Noemi au divorțat astazi. Cei doi au semnat actele la notar și și-au spus, in mod oficial, adio dupa o relație care a durat 13 ani. Mihai Mitoșeru, in varsta de 44 de ani, a fost surprins de paparazii wowbizz in fața biroului notarial unde urma sa semneze actele de divorț. Prezentatorul…

- "Mulțumim celor peste 300.000 de romani care au semnat Pactul pentru bunastare! Impreuna, am transmis un semnal puternic partidelor de opoziție care au refuzat sa se angajeze ca nu vor mai taia pensiile și salariile. Și tot impreuna vom continua sa luptam pentru continuarea creșterii veniturilor,…