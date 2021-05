Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe companii aeriene europene s-au alaturat rivalilor americani care au decis sa evite zborurile spre Israel, dupa mai multe zile cu tiruri de rachete dinspre Fisia Gaza. Printre acestea, British Airways, Virgin Atlantic si Iberia au anuntat astazi ca si-au anulat zborurile spre Tel Aviv. De la…

- Reprezentantii companiei TAROM anunta ca vor continua sa asigure legatura cu Tel Aviv. Ei le recomanda pasagerilor sa se infomeze inainte de calatoria in Israel. Precizarile vin in contextul crizei create in Ierusalim unde au loc conflicte intre israelieni si palestinieni. Compania le permite clientilor…

- Compania aeriana Ryanair a anunțat ca va relua zborurile realizate pe ruta Timișoara – Milano Bergamo. Anunțul vine dupa ce și o alta companie, Wizz air a anunțat reluarea curselor spre Valencia. Se reiau zborurile internaționale spre doua destinații, de pe Aeroportul Internațional Timișoara. Astfel,…

- Tarom anuleaza zborurile catre și dinspre Tel Aviv pana pe 20 martie. Compania aeriana se adapteaza astfel ultimelor decizii luate de autoritațile din Israel. Cei care au cumparat bilete de pe site sau dintr-o agentie sunt sfatuiți sa contacteze compania pe email, anunța Tarom pe Facebook. In ianuarie, Israelul a…

- O pacaleala, lansata exact acum pe Facebook in Israel, a facut inconjurul lumii și a ajuns anul acesta și in Romania. De fapt este vorba despre o șmecherie simpla menita sa stranga distribuiri și aprecieri pe Facebook – Like&Share, un truc care apeleaza la coarda sentimentala a oamenilor. Inițial, o…

- Zborurile RO701 Otopeni-Iași și RO702 Iași-Otopeni au fost anulate din cauza ceții dense.Compania a decis ca pasagerii de pe cele doua rute sa fie reprogramați pentru zborurile de astazi, RO707 (aterizare la Iași - ora 19:25), respectiv RO708 (decolare din Iași - ora 19:50), potrvit unui comunicat Tarom,…