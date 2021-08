Duminica, 8 august 2021, a VII-a dupa Sfintele Rusalii, a vindecarii a doi orbi si a unui mut din Capernaum, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat slujba de tarnosire a bisericii din Sarbi, Protopopiatul Chioar, a savarsit Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie si a rostit cuvant de invatatura, paroh Pr. Mircea Laza. Sluja de tarnosire Dupa o primire deosebit de frumoasa, in fata bisericii, unde a venit in intampinarea Preasfintitului Parinte Episcop Iustin preotul paroh Mircea Laza impreuna cu foarte multi copii si tineri imbracati in frumoasele lor costume…